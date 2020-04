Kerkmusicus Nico Verrips (90) overleden

Kerkmusicus Nico Verrips uit Meppel is op 18 april op 90-jarige leeftijd overleden.

Dat meldde onder andere Orgelnieuws.nl vorige week.

Verrips was van 1953 tot 1998 als cantor-organist verbonden aan de Grote Kerk van Meppel. In het dagelijks leven was hij onder andere werkzaam als muziekdocent. Ook was hij als docent betrokken bij de cursussen kerkmuziek van de Commissie voor de Kerkmuziek van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Als componist –hij was op dat punt autodidact– schreef Verrips een groot aantal liturgische werken voor orgel en koor. Drie melodieën van zijn hand bij liederen van Willem Barnard, Jan Wit en Muus Jacobse werden opgenomen in het Liedboek voor de kerken (1973). Ook in het nieuwe Liedboek (2013) staan drie van zijn melodieën.

In Meppel klinkt deze week muziek van Verrips vanaf het carillon in de toren van de Grote Kerk, meldt het Dagblad van het Noorden.

Lees ook het artikel in Digibron uit 1993 bij het 40-jarig jubileum van Verrips als cantor-organist.