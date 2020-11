Kabinet verbiedt amateurkoorzang

Het kabinet verbiedt per 19 november zingen in groepsverband voor amateurs. Het is niet duidelijk wanneer deze maatregel afloopt.

Dat valt op te maken uit de nieuwe coronaregels die dinsdagavond na de persconferentie van premier Rutte werden gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Koren –zowel professioneel als amateur– mochten na het aflopen van de intelligente lockdown sinds de zomer met een protocol weer repeteren en optreden. Tijdens de aanscherping van de afgelopen twee weken was het tijdelijk niet toegestaan om als amateurkoor bijeen te komen. Dit had er ook mee te maken dat samenkomsten van meer dan twee personen uit verschillende huishoudens niet waren toegestaan.

In tegenstelling tot de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond voor andere sectoren afkondigde, zijn de teugels voor de amateurkoorzang aangehaald. Nu is een officieel verbod op zingen in groepsverband afgekondigd. Uitzonderingen gelden voor professionele zangers, kinderen tot en met 12 jaar en zingen als onderdeel van een demonstratie of godsdienstuitoefening.

De maatregel volgt op een advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 3 november. Daarin raadt het adviesorgaan zingen in groepsverband vanwege een „mogelijk” verhoogd besmettingsgevaar af. Het OMT doet dit na onderzoek bij koren waar corona uitbrak.

Het is niet duidelijk wanneer zingen in groepsverband weer toegestaan wordt. Belangenorganisatie Koornetwerk Nederland zet zich in om hier meer duidelijkheid over te krijgen.