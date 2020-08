Jos van der Kooy neemt afscheid van Westerkerk Amsterdam

Organist Jos van der Kooy neemt het eerste weekend van oktober afscheid van de Westerkerk in Amsterdam. Zaterdagmiddag 3 oktober geeft hij op het Duyschotorgel een afscheidsconcert, zondag 4 oktober speelt hij tijdens de kerkdienst.

Van der Kooy (68) stopte per 1 januari 2020 als cantor-organist van de Amsterdamse Westerkerk, die hij vanaf 1981 diende. Hij is sindsdien als cantor-organist verbonden aan de remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam.

Organist Jos van der Kooy weg bij Westerkerk

Aan het afscheidsconcert op 3 oktober werken ook panfluitist Matthijs Koene en Van der Kooy’s opvolger in de Westerkerk, organist Evan Bogerd, mee.

De nieuwe muzikale missionaris van de Amsterdamse Westerkerk

Het concert, dat om 15.00 uur begint, is vrij toegankelijk. Wel is reserveren verplicht.

Meer informatie: www.westerkerk.nl