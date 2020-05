Jos van der Kooy geeft online cursus improviseren

Organist Jos van der Kooy is begonnen met een onlinecursus improviseren. Vanuit de Martinikerk in Bolsward biedt hij voor amateurs en professionals in negen delen wekelijks een inkijkje in de wereld van de improvisatie.

Van der Kooy (68), tot voor kort organist van de Westerkerk in Amsterdam, bespreekt op humoristische wijze aan de hand van eenvoudige muziekvoorbeelden over de diverse zaken die bij het improviseren een rol spelen. Daarbij gaat hij uit van de Geneefse psalmmelodieën.

De filmpjes zijn te volgens via Orgelnieuws.nl en via YouTube-kanaal Bolsward Hinsz-orgel. Op Orgelnieuw.nl zijn korte samenvattingen en notenvoorbeelden te vinden.