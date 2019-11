Jongerenkoor Chenánja viert zilveren jubileum

Het reformatorisch jongerenkoor Chenánja uit Ede werd op 1 november 1994 opgericht. Het koor viert dit jubileum op zaterdag 9 november met een reünie en een concert in de Maartenskerk in Tiel.

Chenánja –vernoemd naar de zangmeester die in 1 Kronieken 15 wordt genoemd– is een interkerkelijk jongerenkoor dat als doel heeft „om Nederlandstalige psalmen, gezangen en (vaderlandse) liederen te zingen die gegrond zijn op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.”

Het ledenaantal ligt rond de zestig jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 35 jaar. De koorleden komen uit de wijde omgeving van Ede. Het koor staat onder leiding van dirigent Jan Hendrik van Schothorst.

Net als tijdens eerdere lustrumvieringen heeft Chenánja ook nu een jubileum-cd gemaakt. Dit album – ”Hoor ons danklied”– is in juni in de Maartenskerk in Tiel opgenomen. Aan de cd werkten Martien van der Zwan (orgel), Leander van der Steen (piano), een strijkersensemble onder leiding van Csaba Erdös en Maurice van Dijk en René Alkema (trompet) mee.

Tijdens de viering van het zilveren jubileum op 9 november in Tiel is er ’s middags een reünie voor oud-koorleden. ’s Avonds verzorgt Chenánja een concert, waar tegelijk de nieuwe cd wordt gepresenteerd. De musici die aan de cd meewerkten spelen ook in Tiel, behalve Martien van der Zwan en René Alkema. Op 9 november bespeelt Reinier Korver het orgel.

De avond in Tiel begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Meer informatie: www.chenanja.nl