Jonge organisten starten muziekuitgeverij Inventione

De organisten Marien van de Weg en Martien de Vos zijn deze maand de muziekuitgeverij Inventione gestart. De twee bieden bladmuziek voor orgel.

Inventione komt vooral met koraalbewerkingen bij de 150 psalmen die geschikt zijn voor liturgisch gebruik. Inmiddels heeft een aantal componisten zijn medewerking toegezegd. In de webshop zijn momenteel vier bundels te koop, met muziek van Kees van Eersel, Gijsbert Kok, Sietze de Vries en Eric Quist.

Martien de Vos (1995) deed zijn bachelor orgel aan het Rotterdamse conservatorium Codarts en doet nu de master aan het Groningse conservatorium. Marien van de Weg (1998) studeert eveneens aan het conservatorium van Groningen.

Het duo zegt twee speerpunten te hebben: „We willen muziek uitbrengen die van goede kwaliteit is, gecomponeerd door professionele musici. Daarnaast willen we een brede doelgroep aanspreken. We houden daarom rekening met het niveau van amateurorganisten.”

Meer informatie: www.inventione.nl