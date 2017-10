Jochem Schuurman organist Martinikerk Franeker

Jochem Schuurman (28) uit Drachten is benoemd tot titulair organist van de Martinikerk in Franeker.

Dat meldde hij onlangs op Facebook. Hij volgt Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen op, die in april op 64-jarige leeftijd overleed. Vanaf 1986 was Theo Jellema aan de Martinikerk in Franeker verbonden, tot hij in 2006 werd benoemd in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Schuurman, sinds 2014 eigenaar van Boeijenga Muziek in Leeuwarden en als kerkorganist verbonden aan de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Drachten, werd uit vijf sollicitanten gekozen. De commissie van advies bestond uit Jos van der Kooy, Kees Nottrot en John Terwal.

Concertverslag: Jochem Schuurman in Leens

De benoeming in de Martinikerk in Franeker gaat per 1 december 2017 in. Schuurman zal daar het tweeklaviers Van Damorgel uit 1842 bespelen.

Drie kandidaten geselecteerd voor Sweelinck-Mullerprijs 2014

Meer informatie: www.jochemschuurman.nl