Jarige Nederlandse Klokkenspel-Vereniging krijgt predicaat ”koninklijk”

Koning Willem-Alexander heeft de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (NKV), die dit jaar een eeuw bestaat, het predicaat ”koninklijk” toegekend. Maandagmiddag 1 oktober is het predicaat in Utrecht feestelijk uitgereikt door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, W. I. I. van Beek.

De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging belegde in samenwerking met de Utrechtse klokkenspelvereniging, die dit jaar haar negentigjarig jubileum viert, een symposium in Museum Speelklok in Utrecht.

De NKV werd op 20 juni 1918 in Utrecht opgericht. In de eerste statuten van 1918 wordt het doel van de vereniging als volgt omschreven: „het wekken van belangstelling en het in eere herstellen van het klokkenklavierspel als kunstuiting van den tijdgeest en gemeenschapszin in Nederland.”

De NKV levert al honderd jaar „een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van dit belangrijke culturele erfgoed”, aldus de vereniging. „De liefde en het draagvlak voor de beiaardcultuur ligt in de lokale gemeenschap, in de dorpen en de steden. Het ontwikkelen en behouden van voldoende draagvlak bij een breed publiek is nog steeds een kerntaak van de NKV en cruciaal voor de beiaardcultuur.”

De NKV is een landelijke organisatie, waar mensen die de beiaard en klokken een warm hart toedragen, zoals spelers (90 procent van de beroepsgroep), gieters, eigenaren (veelal gemeenten), componisten en de leden van tal van lokale comités, elkaar ontmoeten.

Het symposium in Utrecht was onderdeel van een reeks activiteiten die de NKV dit jaar in verband met haar jubileum organiseert.

Meer informatie: www.klokkenspel.org