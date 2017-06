Jan Welmers krijgt festival bij 80e verjaardag

De Utrechtse organist en componist Jan Welmers viert dit jaar zijn 80e verjaardag. Reden voor het platform van Utrechtse kerken om in september een festival te organiseren waarin Welmers’ werk centraal staat.

„Werk dat vooral tot zijn recht komt in de prachtige Utrechtse kerkgebouwen, onder andere vanwege de aanwezigheid van monumentale oude en nieuwe orgels, luidklokken en drie beiaarden”, aldus de festivalcommissie, die bestaat uit Berry van Berkum, Dick van Dijk, Gerrit Christiaan de Gier, Jan Hage, Peter Klusener, Piet van der Steen en Ko Zwanenburg.

De organisatoren beogen met het festival Welmers, die volgens hen buiten de orgelwereld onbekend is als componist, docent en improvisator, voor het voetlicht te brengen.

Bij Welmers’ 70e verjaardag in 2007 werd er in Utrecht al een tweedaags festival georganiseerd. Het evenement dat nu op stapel staat beslaat de periode van zaterdag 16 sepember tot en met zondag 1 oktober. De meeste concerten hebben plaats in de weekenden en op woensdag. Op vrijdag 29 september is er in het Leeuwenbergh Gasthuis een lezing door Domorganist Jan Hage en een masterclass voor leerlingen van conservatoria en pas afgestudeerden door Welmers zelf.

Meer informatie: www.welmersfestival.nl