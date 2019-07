Jacobijnerkerk Leeuwarden zoekt opvolger organist Theo Jellema

Theo Jellema neemt per 1 januari 2020 afscheid als organist van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De protestantse wijkgemeente de Jacobijner is op zoek naar een opvolger.

De nieuwssite Orgelnieuws.nl publiceerde dinsdag de vacaturetekst voor een nieuwe organist voor de Jacobijnerkerk. Voorzitter Jan Veltman van de sollicitatiecommissie meldt desgevraagd dat het gaat om de opvolger van Theo Jellema. Deze heeft zelf aangegeven per 1 januari 2020 te willen stoppen, aldus Veltman.

Jellema (64) was sinds 1 februari 2006 als hoofdorganist aan de Jacobijnerkerk verbonden. Hij was destijds de opvolger van Jan Jongepier, die sinds 1981 deze functie vervulde.

De nieuwe organist, die met ingang van 1 januari 2020 zal aantreden, wordt de vaste bespeler van het Müllerorgel in de Jacobijnerkerk. Daarnaast bespeelt hij ook, in het kader van de Grote Kerk als Kerk in de Stad, het 18e-eeuwse Schwartzburgorgel in de Waalse Kerk van de Friese hoofdstad.