Jacob van Eyck krijgt eigen festival

De blinde componist, beiaardier en fluitist Jacob van Eyck (ca 1590-1657) krijgt een eigen festival in zijn geboortestad Heusden.

De eerste editie zal plaatsvinden van 26 tot en met 28 oktober 2018, aldus de organiserende stichting Jacob van Eyck Heusden. Aanleiding hiervoor is de viering van zeven eeuwen stadsrechten in Heusden, met het jaarprogramma Heusden700.

De gerestaureerde vestingstad Heusden biedt volgens de stichting een mooi decor voor het nieuwe tweejaarlijkse evenement. Bedoeling is om het uit te laten groeien tot „een spraakmakend festival voor Van Eyckliefhebbers uit binnen- en buitenland”.

Jonkheer Jacob van Eyck werd (waarschijnlijk) in Heusden geboren als kind van adellijke ouders. Hij was bij zijn geboorte blind. Hij ontwikkelde zich tot klokkendeskundige en beiaardier.

Van Eycks kennis werd van cruciale betekenis voor de ontwikkeling van het klokkenspel. In 1623 reisde hij voor het eerst naar Utrecht om advies uit te brengen voor de verbetering van het carillon in de Domtoren. Twee jaar later werd hij benoemd tot beiaardier van de Dom. Later bekleedde hij dezelfde functie aan de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. Dankzij inspanningen van Van Eyck kregen de Jacobikerk en de Nicolaïkerk in Utrecht een nieuw Hemony-klokkenspel.

Van Eyck was ook een beroemd blokfluitist. Hij publiceerde de een verzameling blokfluitcomposities, ”Der Fluyten Lust-hof” en droeg deze op aan zijn verre neef Constantijn Huygens.

jacobvaneyckfestival.nl