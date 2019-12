Jaar lang feest wegens 200 jaar Hillebrandorgel Drachten

In de Grote Kerk van Drachten werd op 22 oktober 1820 een nieuw orgel in gebruik genomen. Dat feit is aanleiding voor een jaar vol festiviteiten.

Het instrument (nu twee klavieren en twintig stemmen) werd destijds gerealiseerd door Johan Adolf Hillebrand (1786-1846), een Duitse orgelbouwer die zich in 1812 in Leeuwarden had gevestigd.

Hoewel de klank werd geroemd en het uiterlijk geprezen, bleek al snel dat Hillebrand kwalitatief steken had laten vallen, aldus de organisatie van de festiviteiten. „In 1834, 1861, 1942, 1947 en 1986 waren restauraties nodig. De laatste was zeer grondig en kostte maar liefst 300.000 gulden. Gelukkig zijn sindsdien de klachten verleden tijd en kan men nu vol trots het tweede eeuwfeest vieren van het orgel, dat inmiddels een monument is.”

Het hele jaar 2020 en ook nog in januari 2021 worden activiteiten georganiseerd rond ”200 jaar Hillebrandorgel”. Zo is er de uitvoering van een paasoratorium, is er een voorstelling voor schoolkinderen en zijn er exposities. Het feestjaar start op zaterdag 22 februari 2020 met een concert van De Nederlandse Bachacademie waar cantates voor de veertigdagentijd klinken.

Het Hillebrandorgel komt ook tot klinken in een serie orgelconcerten, door onder anderen Everhard Zwart, Minne Veldman, Eeuwe Zijlstra, Gert van Hoef, Euwe en Sybolt de Jong en Martin Mans.

Vanaf donderdag 22 oktober –de datum waarop het orgel destijds in gebruik werd genomen, waarbij 2000 mensen aanwezig waren– is er een feestweekend, met onder andere een orgelconcert door Eeuwe Zijlstra, een open orgelavond, een concert van stemkunstenares Greetje Bijma en organist Hayo Boerema en een feestelijke kerkdienst.