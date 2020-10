Iván Fischer honorair gastdirigent Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft de Hongaar Iván Fischer benoemd tot honorair gastdirigent.

Dat betekent dat hij het orkest vanaf 2021/2022 elk seizoen minstens twee weken zal dirigeren. Fischer is al sinds 1987 vrijwel jaarlijks voor het Concertgebouworkest te vinden.

„Iván Fischer weet het orkest regelmatig een artistieke impuls te geven door zijn eigenzinnige en verfrissende ideeën over repertoire, orkestopstelling en samenspel”, aldus algemeen directeur David Bazen.

Fischer is blij met de structurele samenwerking die voor de deur staat en prijst de „grote muzikale en menselijke kwaliteiten” van het Concertgebouworkest. Ook steekt hij de loftrompet over de stad waar het zijn basis heeft: „Ik zal mijn best doen om bij te dragen aan het rijke culturele erfgoed van deze mooie stad. Traditie en vernieuwing zijn hier geen tegenstelling omdat het Concertgebouworkest een grote traditie van vernieuwing heeft!”

In het verleden stond Iván Fischer aan het roer van Kent Opera, Opéra National de Lyon, het National Symphony Orchestra in Washington en het Konzerthausorchester in Berlijn, waar hij eredirigent is. Hij is actief als componist en ook al operaregisseur met zijn Iván Fischer Opera Company en richtte diverse festivals op, waaronder het Vicenza Opera Festival.

Op 11 en 13 december leidt Fischer het Concertgebouworkest bij de uitvoering van werk van Mozart en Berlioz, zo is de bedoeling. Het Concertgebouworkest is overigens nog steeds op zoek naar een nieuwe chef-dirigent, na het vertrek twee jaar geleden van Daniele Gatti.