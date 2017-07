Italiaanse organist Luigi Ferdinando Tagliavini (87) overleden

De Italiaanse organist Luigi Ferdinando Tagliavini is dinsdag 11 juli op 87-jarige leeftijd overleden. In Nederland was hij met name bekend als docent aan de Zomeracademie van het Internationaal Orgelfestival in Haarlem.

Tagliavini (1929), organist, klavecinist, componist en muziekpedagoog, studeerde in Bologna en Parijs (bij Marcel Dupré). Hij promoveerde in 1951 aan de universiteit van Padua op een dissertatie over de geestelijke cantates van Bach. Hij doceerde aan de conservatoria in Bologna, Bolzano en Parma. Aan de universiteiten van Parma en Fribourg (Zwitserland) was hij als docent en hoogleraar verbonden. Als organist was hij werkzaam in de Sint-Petroniusbasiliek in Bologna.

Vanaf 1959 gaf hij les aan de Zomeracademie van het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Samen met Anton Heiller en Marie-Claire Alain was hij van grote betekenis voor dit festival. Met Heiller, Alain en Gustav Leonhardt heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de authentieke uitvoeringspraktijk van oude muziek voor klavecimbel en orgel.