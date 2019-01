Interieur en orgel Westerkerk Amsterdam in restauratie

In de Westerkerk in Amsterdam wordt eind januari 2019 een begin gemaakt met de restauratie van het interieur. Ter gelegenheid van de werkzaamheden wordt ook het hoofdorgel van Duyschot onder handen genomen. Het aangekondigde laatste concert vóór de restauratie, dat stond gepland voor zaterdag 19 januari, gaat niet door.

Dat meldt de cantor-organist van de kerk, Jos van der Kooy.

De achterliggende jaren is het exterieur van de Westerkerk gerestaureerd. Na een periode van fondsenwerving is nu het interieur aan de beurt. Vanaf maandag 28 januari gaat de aannemer aan de slag. Daarbij wordt de kerk in tweeën gedeeld door een houten muur. Eerst wordt de westkant (de zijde van de toren aan de Prinsengracht) aangepakt. Deze fase kan vermoedelijk in de zomer worden afgerond. Vervolgens wordt de oostkant (de zijde van de Keizersgracht) gerestaureerd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan het interieur, die ruim 3 miljoen euro kosten, medio november 2019 zijn afgerond.

Ter gelegenheid van de restauratie van de kerk wordt ook het drieklaviers hoofdorgel van Duyschot (1686) onder handen genomen. De firma Flentrop haalt het hele instrument, dat voor het laatst in 1992 is gerestaureerd, leeg om in de werkplaats in Zaandam schoon te maken. In de kerk zelf worden werkzaamheden verricht aan de mechaniek. Als in november de restauratie van het interieur is afgerond, wordt het pijpwerk teruggeplaatst en moet het instrument opnieuw worden geïntoneerd. Ergens in 2020 kan het orgel dan weer bespeeld worden. Wanneer precies, kan Van der Kooy niet zeggen. „Dat hangt af van de hoeveelheid activiteiten die er in de kerk plaatsvinden na de restauratie.”

Het tweeklaviers koororgel (twaalf stemmen) van Flentrop, dat volgens Van der Kooy na een recente kleine restauratie in „optimale staat” verkeert, wordt tijdens de werkzaamheden aan het interieur ingekist tegen bouwstof. Als in november de restauratie van de kerk is afgerond, kan Van der Kooy met dat instrument de samenzang begeleiden, tot het Duyschotorgel weer in gebruik kan worden genomen.

De erediensten van de protestantse gemeente die in de Westerkerk samenkomt gaan gedurende de restauratieperiode gewoon door, eerst aan de oostzijde en vervolgens aan de westzijde. Het plan is om tijdens deze periode het tweeklaviers huisorgel (twaalf stemmen, houten pijpen) van Van der Kooy, in 2007 gebouwd door Henk Klop, in de kerk te plaatsen en te gebruiken tijdens de erediensten. Ook heeft Van der Kooy plannen om in de zomer, als het eerste gedeelte van de kerk is gerestaureerd, rond het Kloporgel de gebruikelijke lunchpauzeconcerten te organiseren.

De Westerkerkgemeente is sinds het vertrek van predikant ds. Fokkelien Oosterwijk in mei vorig jaar vacant. Momenteel loopt een beroepingsprocedure. Van der Kooy, die inmiddels 67 is, blijft vooralsnog aan als cantor-organist van de kerk.

Meer informatie: www.westerkerk.nl