Ingebruikname Van den Heuvelorgel hhg Lunteren

In een volle Bethelkerk in Lunteren gaf organist Ben van Oosten vrijdagavond 29 november het eerste concert op het gloednieuwe Van den Heuvelorgel.

Woensdagavond 27 november nam de hersteld hervormde gemeente van Lunteren het drieklaviers orgel (46 stemmen) al in gebruik. Organist Peter Eilander verzorgde die avond de begeleiding van de samenzang en speelde de Zesde Sonate van Felix Mendelssohn (Choral und Variationen über ”Vater unser im Himmelreich”). Ds. J. A. Kloosterman, predikant van wijk zuid, sprak een meditatie uit.

Orgelbouwer Peter van den Heuvel gaf een toelichting op het orgel, waarna hij het instrument officieel via de voorzitter van de kerkvoogdij ter beschikking stelde aan de gemeente.

Ben van Oosten, organist van de Grote Kerk in Den Haag, speelde vrijdagavond werken van Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, César Frank en Louis Vierne.

Bach was vertegenwoordigd met drie stukken. Van Oosten opende met Sinfonia in D uit de Ratswahlkantate ”Wir danken dir, Gott” in een bewerking van Marcel Dupré. Met het oog op de adventstijd speelde Van Oosten de koraalbewerking ”Nun komm’, der Heiden Heiland”. Daarna volgde Bachs Fantasie und Fuge in g (BWV 542).

Van Mendelssohn koos Van Oosten ”Variations Sérieuses in d, voor orgel bewerkt door Reitze Smits en Ben van Oosten. Hierna volgde Choral 1 van Frank, waarna het programma werd afsloten met enkele delen uit Symfonie 1 van Vierne.

Na een staande ovatie speelde Van Oosten nog een toegift.