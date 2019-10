Ingebruikname Van den Heuvelorgel hhg Lunteren

Het drieklaviers orgel dat Van den Heuvel heeft gebouwd voor de hersteld hervormde Bethelkerk in Lunteren wordt eind november in gebruik genomen. Peter Eilander speelt tijdens de kerkelijke ingebruikname. Ben van Oosten verzorgt twee dagen later het presentatieconcert.

J. L. van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht bouwde de achterliggende twee jaar voor het nieuwe kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente van Lunteren (1200 zitplaatsen) een instrument met 46 stemmen (verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk, rugpositief en pedaal) waarvan de orgelklank gebaseerd is op het Hollandse orgel, met nieuwe gezichtspunten, aldus de orgelbouwer. Het orgel beschikt over een elektrische registertractuur met een setzer waarbij organisten 10.000 verschillende registercombinaties kunnen voorprogrammeren.

Het instrument wordt op woensdagavond 27 november (aanvang 19.30 uur) kerkelijk in gebruik genomen. Daarbij bespeelt Peter Eilander (Twello) het orgel.

Ben van Oosten (Den Haag) verzorgt op vrijdagavond 29 november (aanvang 20.00 uur) het presentatieconcert, waarbij hij een programma met werken van onder anderen Bach, Mendelssohn, Franck en Vierne ten gehore zal brengen. De toegang voor beide avonden is gratis.

Op zaterdag 7 december organiseert de plaatselijke orgelcommissie tussen 10.00 en 15.00 uur een open dag rond het nieuwe orgel. Daarbij kunnen bezoekers kerk en orgel bezichtigen. Organisten die het nieuwe instrument willen bespelen, kunnen zich melden via aanmeldenorgel2019@hhglunteren.nl.