Ingebruikname gerestaureerd Naberorgel Dorpskerk Holten

Het Naberorgel in de Dorpskerk van Holten is het afgelopen jaar gerestaureerd. Op vrijdag 12 april wordt het instrument weer in gebruik genomen.

Het tweeklaviers orgel in de Dorpskerk van Holten (negentien stemmen) werd in 1855 gebouwd door de Deventer orgelmaker C. F. A. Naber. In de loop der jaren werd het verschillende keren gewijzigd en aan de heersende smaak aangepast. Toch bleef een groot deel van het oorspronkelijke orgel bewaard. In 1959 werd het instrument uitgebreid met een vrij pedaal. Een restauratie in de tachtiger jaren beoogde een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie, met behoud van het vrije pedaal.

Het afgelopen jaar is het orgel gerestaureerd door orgelmakerij Reil uit Heerde. Als adviseur trad Bert Wisgerhof op. Veel aandacht is bij de restauratie gegeven aan het verbeteren van de taaie speelaard en de windvoorziening. Om dat laatste te bereiken zijn de windladen en de drie nog aanwezige balgen van Naber gerestaureerd en weer aangesloten. Een nieuw register is de Dulciaan 8’, die werd gemaakt naar voorbeeld van het gelijknamige register in het Naberorgel van de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

De orgelkast had scheuren in de panelen en slecht sluitende deuren. Dit is hersteld, waarna de orgelkast door de Deventer firma Wolters en Ovink is geschilderd en de ornamentiek is verguld. „Zo kan niet alleen gehoord maar ook gezien worden dat het orgel is gerestaureerd”, aldus Wisgerhof.

Tijdens de ingebruikname op vrijdag 12 april (aanvang 19.30 uur) wordt het orgel bespeeld door Wisgerhof en door Jan van Dijk, organist van de kerk.