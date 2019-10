Ingebruikname Engels orgel Wijk bij Duurstede

In de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede wordt op zaterdagavond 2 november 2019 een Engels orgel in gebruik genomen.

Drie jaar geleden kocht de Stichting Concerten Grote Kerk Wijk bij Duurstede (SCGK) een romantisch orgel van Harrison & Harrison uit 1883 aan. Het instrument kwam vrij vanwege sluiting van de St Peter’s Church in Bishop Auckland (Durham, Engeland).

De achterliggende jaren is het orgel (twee klavieren, achttien stemmen) gedemonteerd, opgeslagen, gerestaureerd, met twee stemmen uitgebreid en weer opgebouwd in Wijk bij Duurstede. Met de plaatsing heeft de Grote Kerk nu twee orgels: behalve het Engelse orgel bevindt zich in de kerk ook het renaissanceorgel in middentoonstemming van Kiespenning uit 1617. Het Engelse orgel gaat vooral ingezet worden tijdens de Choral Evensongs die sinds 2013 vijf keer per jaar in de kerk worden georganiseerd.

Gedurende de achterliggende drie jaar is gewerkt aan een boek waarin het project wordt beschreven. De uitgave (”Harrie”) wordt tijdens de ingebruikname op 2 november gepresenteerd.

Tijdens deze avond (aanvang 19.30 uur) bespelen de drie organisten van de kerk (Pim Schipper, Sander Booij en Dick van Dijk) en de voorzitter van de SCGK, Sjoerd Vredenberg, het Engelse orgel.

De avond vormt het startschot van een zes weken durend ”inauguratiefestival” waarin het nieuwe instrument centraal staat. Zo zijn er Choral Evensongs, is er een zaterdag met Orgelkids, en verzorgen de Roden Girls Choristers op 15 december een Festival of Lessons & Carols.

Meer informatie: www.scgk.nl