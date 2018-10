Ingebruikname Boogaardorgel cgk Meerkerk

De christelijke gereformeerde kerk van Meerkerk neemt zaterdagavond 27 oktober een ‘nieuw’ Boogaardorgel in gebruik.

Orgelbouwer Ide Boogaard uit Rijssen heeft een eenklaviers orgel van Jan Proper uit 1892 gebruikt als basis voor het tweeklaviers instrument met negentien stemmen dat nu in Meerkerk is gebouwd. Het betreft het orgel dat Proper in 1892 maakte voor de hervormde evangelisatie Elim in Enschede. Dat instrument verhuisde in 1952 naar de hervormde kerk van Purmerland. Toen dit kerkgebouw in 2013 werd gesloten, is het orgel door Ide Boogaard aangekocht.

In de christelijke gereformeerde kerk van Meerkerk stond een elektropneumatisch orgel van Valckx & Van Kouteren uit 1946, dat rond de eeuwwisseling door de firma Scheuerman werd gereviseerd en uitgebreid met een tweede klavier.

Het ontwerp van het ‘nieuwe’ Boogaardorgel is een balustradeorgel met hoofdwerk, nevenwerk en pedaal in de stijl van de Hollandse romantische orgels zoals deze rond 1890 zijn gebouwd, aldus het programmaboekje van de ingebruikname. De bestaande orgelkas van het Properorgel is hiervoor het uitgangspunt geweest. Deze kas is aan beide zijden verbreed door twee nieuwe zijvelden toe te voegen. „De klankkleur van het orgel is naar het beeld van de Hollandse romantiek en is met een brede en draagkrachtige pedaalondersteuning zeer geschikt ter begeleiding van de gemeentezang.”

Tijdens de ingebruikname (aanvang 19.30 uur) bespelen de plaatselijke organisten Wim den Hartog, Bas van Gelder, Andran van Meeuwen, Marco Tanis en Piet de Vries het Boogaardorgel met muziek van onder anderen Bach, Cor Kee, Klaas Jan Mulder en Pieter Heykoop. Ook het gemengd koor ”Zingt des Hoogsten lof” onder leiding van Nico Vos en het kinderkoor ”Klein Vogelijn” onder leiding van Heleen Aalvanger werken mee. Tevens is er samenzang. De leiding is in handen van ds. K. Hoefnagel.