Individuele muziekles weer toegestaan

Individuele muzieklessen zijn weer toegestaan. Dat bevestigde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dinsdag na vragen vanuit de cultuursector.

Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 was er onduidelijkheid over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn.

Voorwaarde voor de muziekles is dat de regels van het RIVM in acht worden genomen, onder meer de 1,5 meter afstand. Groepslessen zijn in ieder geval tot 19 mei verboden.