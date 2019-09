Hybride orgel hersteld hervormd Barneveld in gebruik genomen

De hersteld hervormde gemeente van Barneveld neemt op vrijdag 13 september haar hybride orgel in gebruik.

De hhg in Barneveld kocht vorig jaar voor haar Pniëlkerk het orgel van Fama & Raadgever (1972) uit de voormalige hersteld hervormde Bethelkerk in Lunteren. Het instrument van vijftien stemmen werd geplaatst achter het reeds bestaande schijnfront in de kerk in Barneveld.

Hersteld hervormd Barneveld koopt orgel Bethelkerk Lunteren

Vervolgens heeft orgelmakerij Noorlander, die Hauptwerkorgel levert, het pijporgel voorzien van een derde manuaal met een zwelwerk en aanvullende registers op de andere werken. Zodoende ontstond een „indrukwekkend, nieuw hybride Hauptwerkorgel”, aldus Noorlander op zijn site.

Het orgel wordt in z’n huidige vorm al een poosje gebruikt, maar vrijdag 13 september wordt het officieel in gebruik genomen. Tijdens de avond, die begint om 19.30 uur, bespeelt Pieter Heykoop (Yerseke) het instrument. De orgelbouwers Nijsse (die de overplaatsing verzorgde) en Noorlander geven een toelichting op het project.