Hooglandse Kerk Leiden op zoek naar organist

De Hooglandse Kerk in Leiden is op zoek naar een organist.

Dat blijkt uit de vacaturetekst op de site van de Leidse Binnenstadsgemeente van de Protestantse Kerk. Het gaat om een aanstelling van 6,5 uur per week.

De organist krijgt de beschikking over het historische De Swart/Van Hagerbeerorgel (ca. 1565), een 19e-eeuws kabinetorgel en het recent geplaatste Engelse Father Willisorgel uit 1892, dat eigendom is van de Stichting Cathedral Organ Leiden (SCOL).

Theo Visser was van 1999 tot 2017 als cantor-organist aan de Hooglandse Kerk in Leiden verbonden. In juli 2017 nam de gemeente afscheid van Visser, nadat deze getroffen was door een herseninfarct.