Honderdste geboortedag Willem Vogel in Amstelveen herdacht

De Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam organiseert op zaterdag 2 mei 2020 in Amstelveen een muzikale bijeenkomst ter herdenking van de honderdste geboortedag van musicus Willem Vogel.

Vogel (1920-2010) was jarenlang cantor van de Oude Kerk in Amsterdam. Tot 1973 was hij als cantor-organist verbonden aan de Nieuwezijds Kapel in Amsterdam. In 1973 ging hij met de cantorij van deze kerk naar de Oude Kerk in Amsterdam. Vanaf dat moment heet het gezelschap daar Sweelinckcantorij. Het koor verzorgt sindsdien de liturgische muziek in de Oude Kerk. Als componist schreef Vogel onder andere voor de Sweelinckcantorij veel liturgische composities. In het Liedboek voor de kerken (1973) en in het nieuwe Liedboek (2013) is een groot aantal melodieën van zijn hand opgenomen.

In 1996 werd Vogel in de Oude Kerk in Amsterdam opgevolgd door Christiaan Winter. Deze vervulde die functie tot april 2018. Vanaf dat moment werkt Winter aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan een onderzoek naar de rol van Willem Vogel in de naoorlogse kerkmuziek. In de achterliggende periode schreef hij een biografie van Willem Vogel. Deze wordt op de dag in Amstelveen gepresenteerd.

Winter heeft ook alle composities van Vogel geordend en in kaart gebracht. Deze werkenlijst komt digitaal beschikbaar en wordt eveneens op 2 mei gepresenteerd. Tevens is dan een canonboekje met nog niet eerder uitgegeven canons van Vogel te koop.

Behalve Winter verzorgen ook dominee-dichter Sytze de Vries, de Sweelinckcantorij onder leiding van de huidige cantor, Herman Mussche, het kamerkoor Duodektet onder leiding van Christiaan Winter en organist Matthias Havinga hun medewerking.

De Vogeldag, die wordt gehouden in de Kruiskerk in Amstelveen, duurt van 13.30 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.