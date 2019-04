Hommage aan Dordtse organist Cor Visser

In Dordrecht wordt op woensdag 1 mei een hommage aan organist Cor Visser georganiseerd. Oud-leerling Hans Okkerse speelt in de Wilhelminakerk een speciaal orgelconcert ter ere van de Dordtse organist.

Cor Visser (1900-1987) was van 1933 tot 1976 organist van de Grote Kerk in Dordrecht. Daarvóór was Visser actief als organist van de doopsgezinde kerk aan de Lenghenstraat. Daar kreeg de musicus, die zijn hele leven in Zwijndrecht woonde, op 1 mei 1919 zijn aanstelling; dit jaar precies een eeuw geleden.

De doopsgezinde kerk bestaat niet meer. Daarom koos Okkerse de Wilhelminakerk in Dordrecht als locatie voor het hommageconcert, „omdat dat orgel het meeste weg heeft van het instrument waarop de loopbaan van Cor Visser in 1919 begon”, aldus het persbericht. In de kerk staat een tweeklaviers orgel van Bakker & Timmenga uit 1905. In de Wilhelminakerk speelde Cor Visser in 1940 ook de orgelpartij bij de eerste uitvoering van Bachs Matthäus Passion in Dordrecht. Tevens speelt mee dat Okkerse zelf organist is van de Wilhelminakerk.

Tijdens het concert, waaraan ook Karin Timmerman (sopraan) en Manja Kruidhof-Okkerse (viool) hun medewerking verlenen, speelt Okkerse werken die Cor Visser op zijn repertoire had, waaronder een stuk dat hij zelf op een leerlingenavond in 1972 speelde.

Het concert in de Wilhelminakerk (Blekersdijk 41) begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte.