Hhg Nieuwleusen neemt nieuw Köglerorgel in gebruik

De hersteld hervormde gemeente Rehoboth in Nieuwleusen (Overijssel) neemt op dinsdagavond 10 oktober haar nieuwe orgel in gebruik.

Dat blijkt uit de gemeenteagenda. De Oostenrijkse orgelbouwer Kögler (St. Florian) heeft in de achterliggende maanden in de kerk een instrument met twee klavieren (hoofd- en rugwerk) en vrij pedaal (twintig stemmen) gerealiseerd. Adviseur is organist Sietze de Vries.

Begin oktober moet het instrument gebruiksklaar zijn. Op 10 oktober wordt er een psalmzangavond in de kerk gehouden, waarbij ook uitleg over het orgel wordt gegeven. Sietze de Vries bespeelt het nieuwe instrument.

