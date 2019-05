Het Gelders Orkest houdt op te bestaan

Het Gelders Orkest heeft afgelopen weekend in Nijmegen zijn laatste concert als zelfstandig orkest gespeeld. Het gezelschap fuseert met het Orkest van het Oosten.

Dat meldt de Gelderlander. Eerder werd bekend dat Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten vanaf deze zomer verdergaan als één organisatie voor Oost-Nederland, onder leiding van een nieuwe chef-dirigent en een nieuwe dirigent. De namen van beide gezelschappen blijven als werknaam voorlopig bestaan, maar na de zomer krijgt het fusieorkest een nieuwe, overkoepelende naam.

Het gefuseerde orkest telt straks 116 musici. Dankzij extra steun van de provincies Gelderland en Overijssel van 1,9 miljoen euro hoeven er geen ontslagen te vallen.

Eerder deze maand presenteerden Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten hun eerste gezamenlijke programma voor het nieuwe seizoen. „Meer concerten in grote bezetting, vernieuwende programma’s, investeringen in educatie en nationaal en internationaal toptalent. Dat is in een notendop het eerste gezamenlijke programma”, aldus de beide orkesten.

Eind 2016 kregen beide orkesten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de opdracht vanaf september 2019 niet meer als twee afzonderlijke organisaties te functioneren, maar samen te komen tot één duurzame en hoogwaardige „Symfonische Voorziening voor Landsdeel Oost.” Sinds dat moment „is er zeer hard gewerkt om deze opdracht te realiseren, en met succes”, aldus de orkesten.

Het ministerie van OCW en beide provincies omarmden het door de orkesten ingediende organisatieplan, waarin veel ruimte is voor educatie, participatie en talentontwikkeling in Overijssel en Gelderland.

De nieuwe orkestorganisatie bestaat uit één orkestformatie die zal repeteren op twee locaties: Musis Arnhem en Muziekcentrum Enschede. Concerten worden gegeven in diverse zalen in beide provincies.

