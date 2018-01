Hessorgel Stedelijk Museum Schiedam gerestaureerd

Het Hessorgel uit 1773 in het Stedelijk Museum Schiedam is gerestaureerd. Vrijdag 19 januari heeft stadsorganist Arjen Leistra het orgel feestelijk in gebruik genomen.

Hess bouwde in 1773 het eenklaviers orgel (twaalf stemmen, aangehangen pedaal) voor de toenmalige kerk van het Sint Jacobs Gasthuis in Schiedam, de Gasthuiskerk. In 1940 verhuisde het Stedelijk Museum Schiedam naar het oude gasthuis. Van 2003 tot 2006 werd het gebouw grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Op 8 april 2006 werd het feestelijk heropend door koningin Beatrix.

Het instrument van Hess in de kerk werd in 1944 en in 1968 gerestaureerd door orgelbouwer Leeflang. Het verkeert nog voor een groot deel in de oorspronkelijke staat.

Sinds 2006 was het orgel nauwelijks bespeelbaar. In 2017 kreeg Van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht de opdracht het orgel te restaureren. De mechanieken, balgen, windlade, windkanalen en conducten en alle pijpen werden geconserveerd, gerestaureerd en schoongemaakt. Adviseur bij het project was stadsorganist Arjen Leistra.

Gedurende de periode februari tot en met juli 2018 is het orgel elke eerste vrijdag van de maand te beluisteren tijdens vrij toegankelijke lunchconcerten (aanvang 12.30 uur) onder het thema ”Bach op vrijdag”. Leistra bespeelt het orgel.

Meer informatie: www.stedelijkmuseumschiedam.nl