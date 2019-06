Hans van Haeften maakt lesmethode voor beginnende improvisator

Hans van Haeften uit Amersfoort heeft een lesmethode voor beginnende „improvisators op toetsen” op de markt gebracht.

De methode ”Dat kan ik ook!” omvat drie delen en een handleiding. Met deze lesboeken richt Van Haeften (1986) zich de beginnende orgel- of pianoleerling. „Andere improvisatiemethodes gaan vaak uit van vergevorderde spelers”, licht hij toe. „Naar mijn smaak moeten juist beginners eerst gaan improviseren, voordat ze noten leren lezen.”

Van Haeften is als cantor-organist werkzaam bij de Vredeskerk in Nijkerk. Hij studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Jos van der Kooy, Katy Satur en Theo Goedhart. Als improvisator haalde hij bij verschillende concoursen de finale.

De drie delen (44, 48 en 44 bladzijden per deel) van ”Dat kan ik ook!” kosten 15,95 euro. De handleiding (46 bladzijden) kost 9,95 euro.

Meer informatie: www.datkanikook.com en hansvanhaeften.com