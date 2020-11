Haarlemse ”stadsregistrant” Agnes Hylkema overleden

De Haarlemse ”stadsregistrant” Agnes Hylkema (1958) is maandag 16 november overleden.

Dat meldt de organisatie van het Internationaal Orgelfestival Haarlem donderdag.

Hylkema was meer dan dertig jaar als vaste registrante verbonden aan de Haarlemse Stadsorgelconcerten en aan het tweejaarlijkse Internationale Orgelfestival. Daarbij assisteerde ze alle mogelijke organisten aan de klavieren van het Müllerorgel in de Grote of Sint-Bavokerk.

„Legendarisch was haar vakkundige assistentie van de concourskandidaten”, aldus de festivalorganisatie. „Zij was zich zeer bewust van haar grote verantwoordelijkheid – zij kon de improvisaties van de deelnemers immers maken of breken. En ze kreeg steeds opnieuw de grootste complimenten hoe ze organisten, die strak stonden van de spanning, gerust kon stellen en op hun best kon laten presteren.”

Volgens de organisatie weten organisten van wereldwijde naam en faam wie Hylkema was „en wat ze aan haar konden overlaten. Zo noteerden sommigen vrijwel geen registraties en vertrouwden ze volledig op de kennis en kunde van Agnes. Anderen noteerden talloze aanwijzingen, soms vrijwel onleesbaar, in hun partituren. Agnes kon de notities feilloos ontcijferen en uitvoeren.”

In juli 2018 zette de toen 60-jarige Hylkema een punt achter haar activiteiten als registrant.