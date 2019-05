Haagse kerkmusicus Jos Laus geridderd

De Haagse musicus Jos Laus is zondag 26 mei benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat meldt onder andere het Haags Orgel Kontakt (HOK).

Jos Laus (1953) ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Bezuijen van Rijswijk na afloop van een „feestelijke hoogmis” in de rooms-katholieke Sint-Jacobuskerk in Den Haag, waaraan Laus sinds 2004 als organist en dirigent verbonden was. Dit weekend vierde de musicus zijn gouden jubileum als kerkmusicus en nam hij tevens afscheid van de Sint-Jacobuskerk.

Burgemeester Bezuijen roemde Laus vanwege zijn werkzaamheden als dirigent van koren in Rijswijk en Den Haag, als kerk- en concertorganist, als orgeldeskundige, als artistiek adviseur, als auteur en als orgelbouwer.

Eerder deze maand werd bekend dat Laus door de Société Académique d’Education et d’ Encouragement Arts-Sciences-Lettres (ASL) in Parijs is onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur.