Griekse pianiste nieuwe Componist des Vaderlands

Calliope Tsoupaki (55) is de nieuwe Componist des Vaderlands. Komend weekend wordt de van oorsprong Griekse pianiste en componist in het tv-programma ”Podium Witteman” geïnstalleerd.

De komende twee jaar lang is Tsoupaki het boegbeeld van de nieuwe Nederlandse muziek. Ze neemt het stokje over van de Nederlandse Mayke Nas (46), die vanaf oktober 2016 Componist des Vaderlands was. Tsoupaki is unaniem gekozen door een jury, die onder voorzitterschap stond van Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

Van Dooijeweert: „De jury is onder de indruk van de integere en bevlogen persoonlijkheid van Calliope Tsoupaki, die als componist midden in de samenleving wil staan en zo de harten van velen kan winnen voor de muziek van nu.”

Als Componist des Vaderlands, een initiatief van Buma Cultuur in samenwerking met Lustr, ziet Tsoupaki het als haar belangrijkste taak om het ambacht van componist beter zichtbaar te maken voor een breed publiek. „We werken niet in onszelf gekeerd in een achterkamertje. We zijn mensen van vlees en bloed. We hebben een ambacht dat al eeuwen bestaat en zal blíjven bestaan.” Via sociale media en de website van Componist des Vaderlands wil zij het publiek nu en dan laten meekijken als zij een nieuw stuk componeert.

In 1988 emigreerde Tsoupaki naar Nederland om compositie te studeren bij haar idool Louis Andriessen. Zij is daarna uitgegroeid „tot een van de meest spraakmakende componisten in ons land”, aldus het persbericht van Buma Cultuur. „De muziek van Tsoupaki heeft een tijdloze schoonheid, vitaliteit en urgentie. Ze gebruikt elementen uit oude én hedendaagse muziek en de muziek van Griekenland en het Midden-Oosten. Daaruit smeedt zij een onmiskenbaar eigen stijl.”

Meer informatie: www.componistdesvaderlands.nl