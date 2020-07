Grachtenfestival Amsterdam gaat in augustus door

Het Grachtenfestival, dat elk jaar in augustus in Amsterdam wordt gehouden, gaat ook dit seizoen door. Vorige week is het programma van de 23e editie gepresenteerd.

Het Grachtenfestival is „hét zomerfestival voor klassieke muziek, jazz en muziek uit andere culturen, waarbij jonge musici van over de hele wereld je verrassen met hun eigen muzikale verhaal”, aldus de organisatie. Het festival, waar „gerenommeerde en opkomende muzikale talenten” spelen, heeft plaats van 7 tot en met 16 augustus.

„Het is een bizarre gedachte dat wij één van de weinige muziekfestivals zijn die wel doorgang kunnen vinden deze zomer”, aldus directeur Marie-Luce Bree van het festival. „Ik ben er ongelofelijk trots op dat wij, dankzij de hulp van vele partijen, alsnog ruim 200 musici onder de 35 jaar kunnen uitnodigen om zich ook dit jaar aan het publiek te kunnen presenteren.”

Het programma telt ruim tachtig concerten op dertig locaties door heel Amsterdam. Wel zijn er minder kaarten beschikbaar daan voorgaande jaren. Diverse concerten kunnen gratis via livestreaming gevolgd worden.

Thema van de 23e editie is ”Wonder”. Optredens zijn er onder andere van de muzikale wonderkinderen viool-gitaarduo Adinda en Matthijs van Delft en harpiste Anna Petrovitsch, de jonge talenten organist Alexander de Bie en celliste Donna van Leeuwen (samen met Evan Bogerd) in de Westerkerk, de jonge violist Leon Blekh en het Zemtsov Altviool Kwartet, allebei in de Vondelkerk. Violiste Emmy Storms is Artist in Residence van het festival.

Op vrijdagavond 14 augustus wordt de winnaar van de GrachtenfestivalPrijs 2020 bekendgemaakt. Genomineerden voor deze prijs zijn sopraan Channa Malkin, violist Shin Sihan en pianist Daan Boertien.

Meer informatie: www.grachtenfestival.nl