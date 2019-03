Gorcum Boys Choir viert eerste lustrum

Het Gorcum Boys Choir viert op zaterdag 30 maart in de Grote Kerk in Gorinchem zijn eerste lustrum.

Het koor van Jeroen Bal werd vijf jaar geleden opgericht. Eerder leidde Bal het Stadsknapenkoor Gorcum, dat echter in 2005 moest worden opgeheven.

Met het nieuwe jongenskoor gaf Bal in de achterliggende jaren diverse concerten, waar Engelse koormuziek werd uitgevoerd. „Inmiddels zijn we er trots op te mogen vaststellen dat het koor een zekere naam en plaats begint te verwerven in de zangwereld”, aldus het persbericht. „De Engelse zangtraditie zoals die door Engelse jongenskoren al eeuwen wordt vormgegeven, wordt ook via onze zangers in Nederlands steeds meer bekend.”

Het concert ter gelegenheid van het jubileum op zaterdag 30 maart begint om 20.00 uur. Er staat muziek van onder anderen Bach en Vivaldi op het programma, evenals de première van Psalm 150 van componist Lennart Moree.

Meer informatie: www.gorcumboyschoir.nl