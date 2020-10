Gijsbert Kok eerste organist Abdijkerk Den Haag-Loosduinen

Gijsbert Kok is benoemd tot eerste organist van de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen.

Dat meldde de Abdijkerk vorige week vrijdag. Kok (1963) volgt Vincent Hildebrandt op, die ruim een halve eeuw eerste organist van de Abdijkerk was. Hildebrandt zal als tweede organist actief blijven voor de Abdijkerk.

Kok was al betrokken bij de Abdijkerk. Daarnaast is hij organist van de American Protestant Church in Den Haag. Voorheen was hij werkzaam in De Lier (Domkerk) en Bodegraven (Salvatorkerk).

Kok is ook stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en vaste bespeler van de carillons van Voorschoten en Zoetermeer.