Gg Utrecht neemt orgel uit Boezemsingelkerk in gebruik

De gereformeerde gemeente van Utrecht neemt op zaterdagmiddag 23 november het orgel in gebruik dat afkomstig is uit de Boezemsingelkerk in Rotterdam.

De Utrechtse gemeente, die lange tijd samenkwam in de Westerkerk in het centrum van Utrecht, nam in juli dit jaar in de wijk Leidsche Rijn een nieuw kerkgebouw in gebruik: de Nieuwe Westerkerk.

Nieuwe Westerkerk Utrecht

Voor een orgel kwam de gemeente uit bij het instrument dat vrijkwam nadat in juli 2018 in de kerk van de gereformeerde gemeente aan de Boezemsingel in Rotterdam de laatste dienst werd gehouden, waarna het gebouw werd gesloopt.

Orgel Boezemsingelkerk Rotterdam naar Leidsche Rijn

Het betreft een instrument dat in 1981 werd gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet. Het tweeklaviers orgel telt 24 stemmen. De Rijssense orgelbouwer Ide Boogaard heeft het instrument in Rotterdam afgebroken, tijdelijk opgeslagen en nu in Utrecht weer opgebouwd. Daarbij zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo is de orgelkas in z’n geheel geschilderd; in Rotterdam was het orgel niet geschilderd, maar gebeitst en gelakt.

Als adviseurs waren Herman den Hollander en Dick den Engelsman namens de Orgelbouw Advies Commissie van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) bij de overplaatsing betrokken.

Tijdens de ingebruikname op 23 november bespeelt Dick den Engelsman het orgel in een programma met werken van onder anderen Böhm, Bach en Zwart. Ds. W. Harinck, verbonden aan de gemeente, verzorgt een meditatie.