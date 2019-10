Gerwin Hoekstra (26) nieuwe organist Jacobijnerkerk Leeuwarden

Gerwin Hoekstra (26) wordt de nieuwe organist van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Dat meldt de musicus maandagmorgen op zijn Facebookpagina. De benoeming is zondag in de Jacobijnerkerk bekendgemaakt.

Hoekstra, die in Groningen woont, volgt per 1 januari 2020 Theo Jellema (64) op, die sinds februari 2006 als hoofdorganist aan de Jacobijnerkerk was verbonden.

Hoekstra deed zijn bacheloropleiding orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Erwin Wiersinga en Theo Jellema. Voor zijn master studeerde hij aan het Oberlin Conservatory (Verenigde Staten) bij James David Christie (orgel), Mark Edwards en Webb Wiggins (klavecimbel). Hij is als organist verbonden aan de protestantse gemeente Winsum-Halfambt.

Hoekstra wordt bij zijn benoeming de vaste bespeler van het drieklaviers Müllerorgel uit 1727 in de Jacobijnerkerk. Daarnaast zal hij ook, in het kader van de Grote Kerk als Kerk in de Stad, het 18e-eeuwse Schwartzburgorgel in de Waalse Kerk van de Friese hoofdstad bespelen.

Meer informatie: gerwinhoekstra.com