Gerestaureerd Steinmeyerorgel Alphen in gebruik genomen

Het gerestaureerde Steinmeyerorgel in de Adventskerk van Alphen aan den Rijn wordt op vrijdag 30 oktober weer in gebruik genomen. Een feestelijk orgelweekend moet vanwege het coronavirus worden beperkt tot een ingebruiknameconcert dat online te volgen is.

Dat meldt de Stichting Vrienden van de Adventskerk. De bedoeling was dat er van 30 oktober tot en met 1 november een feestelijk weekend zou zijn, met onder andere een bespeling door de Franse organist Daniel Roth, een „unieke Escape Room” op zaterdag 31 oktober en „orgel-jukeboxconcerten” op zondag 1 november. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is dit programma echter ingekort, zegt stichtingsvoorzitter Jan de Kruijf. „We hebben het maximaalaantal gasten eerder al drastisch naar beneden moeten bijstellen. Daardoor kwamen veel mensen op de wachtlijst te staan. Nu mogen we nog slechts met dertig personen bij elkaar komen. Het is voor ons ondoenlijk om mensen in- en uit te loten. Bovendien weten we niet hoe lang de situatie met het virus duurt. Daarom hebben we besloten het weekend te beperken tot alleen een feestelijk openingsconcert op vrijdagavond en dit online uit te zenden. Muziek bemoedigt, dus we gaan door.”

Het tweeklaviers pneumatische orgel (38 stemmen) van G. F. Steinmeyer & Co. uit 1923 in de Adventskerk is de achterliggende periode gerestaureerd door Elbertse Orgelmakers uit Soest. „Na negen maanden stilte zijn klank en kleur weer terug in het orgel. Het instrument verkeert in topconditie”, aldus De Kruijf. De restauratie heeft meer dan 150.000 euro gekost.

Het digitale openingsconcert op vrijdagavond 30 oktober wordt verzorgd door stadsorganist en titularis van de Adventskerk Simon Stelling. De avond wordt gepresenteerd door radiopresentator Sander Zwiep van NPO Radio 4. Hij zal voorafgaand aan het concert een aantal gasten interviewen.

Meer informatie: www.vriendenvandeadventskerk.info