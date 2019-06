Gerestaureerd orgel Grote Kerk Genemuiden weer in gebruik genomen

In de Grote of Sint-Nikolaaskerk in Genemuiden wordt vrijdag 21 juni het Zwier van Dijkorgel na restauratie weer in gebruik genomen.

Het tweeklaviers orgel (27 stemmen) uit 1885 is het achterliggende jaar door orgelbouwer Reil uit Heerde gerestaureerd. Daarbij is het instrument onder andere volledige geherintoneerd. Reil heeft de klank „zo veel als mogelijk teruggebracht naar de situatie zoals Zwier van Dijk die in 1885 realiseerde”, aldus het persbericht. „Het later toegevoegde pijpwerk is daarmee in harmonie gebracht.” Adviseur bij het project was Stef Tuinstra.

De restauratie van het orgel is voor het Orgelcomité Genemuiden aanleiding „een breder publiek de gelegenheid te geven te genieten van deze klankrijkdom.” Daarom wordt er voor het eerst sinds vele jaren weer een serie orgelconcerten georganiseerd. De eerste bespeling wordt op dinsdag 25 juni verzorgd door Stef Tuinstra. Andere organisten die in Genemuiden concerteren zijn Harm Hoeve (23 juli), Ab Weegenaar (3 september), Gert van Hoef (29 oktober) en Minne Veldman (26 november).

Publicist Henk Beens heeft de geschiedenis van het Zwier van Dijkorgel beschreven in een nieuw boek onder de titel ”OPUS 4”. De publicatie wordt gepresenteerd tijdens de ingebruikname op 21 juni.

Deze bijeenkomst voor gemeenteleden, genodigden en belangstellenden begint om 20.00 uur.

Meer informatie: www.zwiervandijkorgel.nl