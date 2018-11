Gerestaureerd Bätzorgel Oude Kerk Zeist in gebruik genomen

Het Bätzorgel in de Oude Kerk in Zeist is de afgelopen maanden gerestaureerd. Vrijdag 14 december wordt het instrument weer in gebruik genomen.

Het tweeklaviers Bätzorgel (23 stemmen) stamt uit 1843. In de loop der tijd is er bij restauraties het nodige gewijzigd aan de dispositie. Bij de recente werkzaamheden, die zijn uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers in Soest, is het orgel „weer in de staat van 1843 teruggebracht zoals Jonathan Bätz het orgel heeft bedoeld”, aldus de uitnodiging.

Als adviseurs waren Peter van Dijk, Pim Schipper en Wim Diepenhorst bij het project betrokken.

Tijdens de ingebruikname bespelen de adviseurs Peter van Dijk en Pim Schipper het orgel. Hans Elbertse licht de restauratie toe. Ds. G. Lustig, predikant van de hervormde wijkgemeente Pniël in Zeist, verzorgt de sluiting.

De bijeenkomst op 14 december begint om 16.00 uur.