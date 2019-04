Gereformeerde gemeente Nieuwdorp neemt uitgebreid orgel in gebruik

In de kerk van de gereformeerde gemeente van Nieuwdorp (Zeeland) wordt vrijdagavond 12 april het uitgebreide orgel weer in gebruik genomen.

Het instrument in de kerk in Nieuwdorp (gemeente Borssele) is oorspronkelijk een eenklaviers kabinetorgel met aangehangen pedaal, in 1744 door Peter Weidtman gebouwd. Het kwam in de 19e eeuw in de dorpskerk van Aagtekerke terecht. Vervolgens stond het orgel in de rooms-katholieke Eligiuskerk van Lewedorp. In 1943 verhuisde het naar het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Nieuwdorp.

In de loop der jaren werden verschillende aanpassingen aan het instrument gemaakt. Zo kreeg het in 1979 een zelfstandig pedaal met één register. In 1988 werd het orgel overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Nieuwdorp.

Het orgel (acht stemmen) bleek wegens de groei van de gemeente niet langer toereikend. Daarom heeft orgelbouwer René Nijsse (Oud-Sabbinge), in samenwerking met Peter Murre van CustomMadeOrgans, het instrument nu met gebruikmaking van de techniek van Hauptwerk uitgebreid tot 22 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, nevenwerk en pedaal.

„Als orgelcommissie zijn we hier grondig mee bezig geweest en hebben we verschillende kerken bezocht waar dit systeem in z’n geheel of gedeeltelijk is toegepast”, aldus ouderling Dies den Haan, voorzitter van de orgelcommissie. „Wij wilden toch graag ons eigen orgel houden en op deze manier uitbreiden.”

Tijdens de ingebruikname op vrijdagavond 12 april (aanvang 19.00 uur) bespelen de plaatselijke organisten Wilco van Damme en Samuël van Gurp en de orgelcommissieleden Dies den Haan en Jan-Willem van der Hart het vervangende elektronische orgel en het vernieuwde kerkorgel. Orgelbouwer René Nijsse verzorgt een toelichting. De plaatselijke predikant, ds. A. J. de Waard, verzorgt de opening en sluiting en houdt een meditatie.