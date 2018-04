Gerben Budding nieuwe hoofdorganist Sint-Jan Gouda

Gerben Budding (30) is benoemd als nieuwe hoofdorganist van de Sint-Janskerk in Gouda.

Hij volgt Christiaan Ingelse (1948) op, die dertig jaar deze functie vervulde en op 30 juni 2018 afscheid neemt.

Dat meldt Dick den Hertog, secretaris van de benoemingscommissie van de Goudse Sint-Janskerk.

Goudse Sint-Jan zoekt nieuwe hoofdorganist

Op de vacature in Gouda kwamen 22 sollicitaties binnen. Vijf kandidaten werden toegelaten tot het proefspel voor een adviescommissie, die bestond uit Bas de Vroome, Jan Hage en Gerrit Christiaan de Gier. Op basis van de eindbeoordeling werd Budding unaniem voorgedragen voor benoeming.

Gerben Budding (Rhenen) is sinds 2009 als organist verbonden aan de Grote Kerk in Gorinchem. Op Koningsdag 2016 werd hij tevens benoemd tot stadsorganist van Gorinchem.

Zijn functie in Gouda gaat per 1 juli 2018 in. Daar wordt hij ook aangesteld als stadsorganist, een titel die op 1 juli 2017 door de gemeente Gouda opnieuw werd ingesteld en automatisch verbonden is aan de functie van hoofdorganist van de Sint-Janskerk.

Budding wordt de vaste bespeler van het drieklaviers Moreauorgel uit 1736 tijdens de kerkdiensten van de protestantse gemeente Gouda. Ook geeft hij als lid van de muziekcommissie van de Stichting Goudse Sint Jan mede invulling aan de jaarlijkse concertserie waarin de hoofdorganist traditiegetrouw het openings- en het slotconcert voor zijn rekening neemt.

Het openingsconcert van de serie voor dit jaar wordt op 30 juni ingevuld door Christiaan Ingelse, die dan afscheid neemt. Het slotconcert van de serie, op 25 augustus, wordt verzorgd door Gerben Budding.