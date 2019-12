Gerben Budding nieuwe dirigent symfonieorkest Sjosjanim

Het christelijk symfonieorkest Sjosjanim heeft een nieuwe dirigent benoemd: Gerben Budding.

Dat meldt het symfonieorkest donderdag in een persbericht.

Budding volgt Mark Snitselaar op, die vorige maand afscheid nam als dirigent. Snitselaar, die actief is als klarinettist, leidde het symfonieorkest sinds november 2015. Hij volgde destijds Patrick van der Linden op, die Sjosjanim tien jaar had geleid.

Gerben Budding (1987) is sinds juli vorig jaar als hoofdorganist verbonden aan de Sint-Janskerk in Gouda. Ook is hij stadsorganist van Gouda. Hij is internationaal actief als concertorganist en kerkmusicus en leidt als dirigent verschillende koren en orkesten. Zo is hij onder andere verbonden aan vocaal ensemble Piacevole, het christelijk instrumentaal ensemble Intermezzo, oratoriumverenigingen in Putten en Ede en het koor van de Goudse Sint-Jan.

Het christelijk symfonieorkest Sjosjanim bestaat sinds 1996 en is sindsdien naar eigen zeggen „uitgegroeid tot een volwaardig amateursymfonieorkest.” Het gezelschap, dat tweewekelijks in Amersfoort repeteert, telt momenteel zo’n veertig leden. Het orkest heeft de samenstelling van een compleet symfonieorkest met een strijkerssectie, een blazerssectie en een set pauken.

Doel van Sjosjanim is „om leden en het publiek te enthousiasmeren en voldoening te bieden qua zuiverheid, tempo en klankcultuur”, aldus het persbericht. „Om dat te bereiken worden interessante klassieke werken uitgevoerd, waaronder symfonieën en soloconcerten. Sjosjanim beweegt zich qua leden en publiek binnen de gereformeerde gezindte. Het christelijk karakter vertaalt zich in handelwijze, repertoirekeuze en sfeer van het orkest.”

Budding zal het orkest vanaf de eerstvolgende repetitie in januari gaan dirigeren.

Meer informatie: www.sjosjanim.nl