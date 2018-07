Geerten van de Wetering wint improvisatieconcours Haarlem

Het 52e Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem is vrijdagavond 20 juli gewonnen door Geerten van de Wetering.

In de finale streden drie kandidaten om de eerste prijs: Lukas Grimm (Duitsland), Gabriele Agrimonti (Italië) en Geerten van de Wetering (Nederland).

De winnaar ontving een bedrag van 7500 euro en krijgt een serie uitnodigingen voor concerten in Nederland en andere Europese landen. De Flentrop Publieksprijs, een bedrag van 1000 euro, ging eveneens naar Van de Wetering.

Het concours in Haarlem vormt een onderdeel van het tweejaarlijkse Orgelfestival, dat deze keer van 14 tot en met 28 juli plaatsheeft.

Het improvisatieconcours vond plaats op maandag 16 juli (eerste ronde, Sint-Bavokerk), woensdag 18 juli (tweede ronde, de Philharmonie) en vrijdag 20 juli (finale, Sint-Bavokerk).

Deelnemers werden beoordeeld door een internationale jury bestaande uit Franz Danksagmüller, Vincent Thévenaz, Guus Janssen, Bernhard Haas, Jacob Lekkerkerker en voorzitter Neil Wallace.

Aan de rondes deze week deden acht kandidaten mee. Zeven kandidaten uit vijf landen waren geselecteerd in de voorronde: Gabriele Agrimonti (Italië), Alexandru Catau (Roemenië), Lukas Grimm (Duitsland), Christian Gross (Duitsland), Cyril Julien (Zwitserland), Gregor Simon (Duitsland) en Geerten van de Wetering (Nederland). Aan dit zevental werd Evan Bogerd (25) uit Hasselt als achtste toegevoegd, na het winnen van de nationale voorronde van het concours op vrijdag 22 juni in de Grote Kerk in Dordrecht.

Meer informatie: www.organfestival.nl