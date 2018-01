Recensie: Wybe Kooijmans presenteert orgels Grote Kerk Naarden

Drie orgels in één kerk: Wybe Kooijmans beschikt erover in Naarden. Hij nam er een veelzijdig en veelkleurig programma op.

De eerste helft van deze schijf bevat veel korte, vriendelijke werken, gevolgd door een scala aan boeiend, onbekend repertoire. De opnamen laten de instrumenten horen zoals ze in de kerk klinken: het kabinetorgel direct en fris, de hoog in het koor hangende Flentrop helder en belijnd en de Wittekolos donkerbruin en voornaam.

In drie kleine Haydnwerkjes laat Kooijmans detail en variatie in aanslag en articulatie horen. Het koororgel klinkt zowel in Duits als Frans repertoire. In Bachs trio’s ”O Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn” en ”Wo soll ich fliehen hin” horen we een meer romantische benadering dan in Haydn, wat aantoont dat deze organist zijn spel prima op het karakter van de verschillende orgels weet aan te passen. In het ”Grand Jeu” van Clérambault lijkt z’n benadering me echter wat Hollands en te weinig verfijnd.

Het hoofdorgel krijgt de meeste ‘spreektijd’. De ”Trois Pièces” van Pierné hoor je (onterecht) niet vaak en met de warme grondstemmen van Witte doet de Prélude het fraai. De Clarinet is weliswaar geen Frans tongwerk, maar geeft veel sfeer in de Cantiléne. Het Scherzando wordt met ‘Asma-elan’ voorgedragen, in positieve zin! Goed dat ook een lans gebroken wordt voor onbekend Nederlands werk: een op Duits-romantische leest geschoeid Intermezzo van Johan Wagenaar. Ook het Preludium en Fuga van Stainer mag er zijn: de manier waarop Kooijmans het orgel hier aanpakt, vind ik zeer geïnspireerd. Het booklet bevat uitgebreide informatie over kerk, orgels en gespeelde muziek.

Drie orgels in de Grote Kerk Naarden – Wybe Kooijmans; SNT CD (1416892); € 15,-; bestellen: concertengrotekerknaarden@gmail.com

Kabinetorgel: Vivace, uit: Flötenuhrstücke (J. Haydn)

Koororgel: Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn, uit cantate BWV 22 (J.S. Bach)