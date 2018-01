Recensie: Wouter Harbers speelt pianoconcert Chopin

De twee pianoconcerten van Chopin behoren tot het genre ”virtuozenconcert” uit het begin van de 19e eeuw en zijn tegelijk de enige concerten van dit genre die nog worden uitgevoerd.

Na een zeer omvangrijke opening (in het hier uitgevoerde concert zo’n 700 maten!), waarin het orkest een muzikaal tapijt legt en op enig moment de pianist zich met grote gebaren presenteert, klinkt het hart van het werk: een dromerige ”Romanze”, waarna ten slotte het vrolijke derde deel inzet met krachtige ritmische figuren en Poolse danselementen.

De muziek van Chopin past Wouter Harbers als een handschoen. De techniek die nodig is voor dit typisch pianistische werk heeft hij volop in huis. Bovendien beschikt hij over een flinke portie poëtische zeggingskracht, onmisbaar voor deze bij uitstek romantische muziek. Speciale vermelding verdienen de verrichtingen van het Ars Musica Orkest onder de deskundige leiding van Patrick van der Linden.

Twee forse problemen ten aanzien van de partituur worden hier op voorbeeldige wijze tegemoet getreden. Ten eerste de balans tussen enerzijds de functie van het orkest als dienend orgaan voor de virtuoze pianist en anderzijds de passages voor het volledige orkest, die behoorlijk veeleisend zijn. Ten tweede wordt Chopins muziek voor orkest nog steeds achtervolgd door het misverstand dat Chopin de kunst van het orkestreren onvoldoende beheerste (Berlioz nam zelfs de woorden ”onpraktisch” en ”nutteloos” in de mond). Deze cd bewijst echter dat Chopins muziek vakkundig is georkestreerd, maar die moet wel gedisciplineerd en gepassioneerd worden uitgevoerd. Dat is precies wat hier gebeurt. Hulde.

Chopin – Piano Concerto No. 1 – Wouter Harbers – Ars Musica Orkest – Patrick van der Linden; STH Quality Classics (1417162); € 16,90; bestellen: www.wouterharbers.nl

Rondo: Vivace, uit: Pianoconcert nr. 1 (opus 11)

Nocturne in Bes-mineur (opus 9, nr. 1)