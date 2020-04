Recensie: Vocale kerkmuziek van Peter Sneep

De naam van Peter Sneep is vooral verbonden aan het ND, waar hij 28 jaar als journalist werkte. Maar ieder die hem kent, weet dat hij daarnaast een gepassioneerd kerkmusicus is, die met name in Amersfoort en omgeving al decennia actief is.

In de serie van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek treffen we nu een dubbel-cd aan die geheel gewijd is aan zijn kerkmuziek. De muziek ontstond meestal vanuit de praktijk; zo vormden getijdenreizen, avondgebeden of een tekst van een bevriende dichter voor Sneep aanleiding iets te schrijven. De stijl houdt het midden tussen de Nederlandse kerkmuziektraditie van bijvoorbeeld Bernard Huijbers en Engelse kerkmuziek.

Dat laatste is niet verwonderlijk: Sneep is een groot bewonderaar van anglicaanse kerkmuziek zoals die dagelijks in Engelse kathedralen te horen is. Sleutelwoorden zijn: uitbeelding van de tekst en vloeiende, goed zingbare melodieën. Ook treffen we een onvervalste Engelse chant aan: een serie akkoorden waarop de onberijmde tekst van een psalm klinkt. Psalmen vormen sowieso een belangrijke inspiratiebron voor Sneep, maar ook teksten van bevriende dichters als Hans Werkman en Ria Borkent.

Het levert welluidende muziek op, die voortreffelijk wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble Marcantus onder leiding van Arjen J. A. Uitbeijerse. Rien Donkersloot toont zich een vaardig en dienstbaar begeleider aan het orgel.

De tweede cd is gevuld met sfeervolle improvisaties in Franse sferen van Gerben Mourik op korte liturgische miniaturen van Sneep.

Peter Sneep – Vocale Kerkmuziek; Stichting Nieuwe Kerkmuziek (SNK 201901/02); 2-cd; € 18,50; bestellen: www.kerkmuziek.nu

Psalm 93 – De Heer is koning

Avondgebed – Completen

Openingsvers