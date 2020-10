Recensie: Viool en orgel vanuit kathedraal Antwerpen

Symfonisch orgel en viool vormen een prachtige combinatie. Zoveel is wel duidelijk als je deze cd vanuit de Antwerpse kathedraal beluistert.

Op deze combinatie van het Schyvenorgel (bespeeld door Peter Van de Velde) en viool (Nadja Nevolovitsch) horen we echter geen romantische muziek, maar grotendeels werken van hedendaagse componisten als Arvo Pärt en Pĕterisks Vasks. Muziek die zich kenmerkt door veel ritmische en melodische herhaling, geleidelijke ontwikkelingen en veelal een meditatieve sfeer. De twee werken van Pärt voor orgel solo klinken mooi doorzichtig, en als je niet zo van deze stijl houdt, is deze schijf een prima kennismaking.

Max Richter schrijft in dezelfde stijl als bovengenoemde heren, al is zijn muziek meer melodisch van aard. ”Bach im Spiegel” van Andres Uibo is verrassend door de glissando’s en Bachcitaten... Meer aan volksmuziek refereert het werk van de vader van de violiste, waarbij de tweede vioolpartij aan het begin echt op een harmonium lijkt. Origineel is de gedachte om het solowerk van Pärt ook met een vioolimprovisatie als bonus op te nemen. Wat mij betreft een hoogtepunt van de cd!

Het is geen sinecure om bij zo’n grote ruimte en dito orgel viool en orgel mooi te laten versmelten. Je ervaart deze opname niet alsof je in de kathedraal (verder weg van orgel en musici) zit, maar alsof je de muzikanten en hun instrument behoorlijk ‘in de buurt’ hebt. Het heeft me geen moment gestoord…

Memento – Nadja Nevolovitsch (violin) en Peter Van de Velde (organ); Animato Music Productions (AMP 31925); € 14,95; bestellen: www.animato.nu

November (Richter)

Bach im Spiegel (Uibo)