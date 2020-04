Recensie: Vierde Bachalbum Pieter van Dijk

De Alkmaarse organist Pieter van Dijk is alweer bij deel 4 in zijn Bachserie aangekomen. Het mooie is dat hij per set een ander type instrument of orgelbouwer kiest. Op deze dubbel-cd staan twee orgels van Gottfried Silbermann, een orgelbouwer wiens orgels Bach zelf kende én waardeerde.

De Frans-getinte tongwerken, tertsregisters en mixturen geven Van Dijk een goede aanleiding om werken van Bach met Franse invloeden te programmeren. Ook is er in een aantal gevallen (zoals in de grote partita ”Sei gegrüsset”, BWV 768) gekozen voor een versie vanuit een bron die niet zo bekend is; dat verhoogt de waarde van deze cd….

In dit erg korte bestek kun je lang niet alles noemen, daarom een paar hoogtepunten: het grote Concerto in C-dur, BWV 594 kan nogal eens langdradig worden; Van Dijk speelt vrij op de punten waar het kan en met een aanstekelijke drive waar het moet; ook de –op papier– eenvormige registratie verveelt geen moment, mede dankzij het fameuze orgel in de Dom van Freiberg. De dramatische Fantasie in c-moll, BWV 562 doet het heel goed. De prachtige Gamba (zoals in variatie 2 van ”Sei gegrüsset”) staat mooi in de ruimte; de opnames zijn op beide orgels erg geslaagd.

Op cd 2 staat het orgel in Ponitz centraal; een dorpskerk, maar met een groots klinkende Silbermann met Posaune 16’. Hoogtepunt is daar de 2e Triosonate, BWV 526: heel genuanceerd qua aanslag, prachtig van timing en met veel lijn in de baspartij.

Bach – Complete Organ Works 4 – Pieter van Dijk; DPM-records (140295); 2-cd; € 25,-; meer informatie: www.dmp-records.nl

Concerto III C-dur, BWV 594 (Freiberg)

"Ein feste Burg ist unser Gott", BWV Anh 49 (Freiberg)