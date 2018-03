Recensie: Van Baerle Trio speelt pianotrio’s Beethoven

Wie kent het begrip Spielfreudigkeit? Zo niet, dan moet diegene deze cd aanschaffen. En anders ook. Het Van Baerle Trio, met Hannes Minnaar (piano), Maria Milstein (viool) en Gideon den Herder (cello), presenteert deel 1 van zijn opname van de pianotrio’s van Ludwig van Beethoven (1770-1827). Op deze cd staan van opus 1 de nummers 1 en 3, en opus 11.

Opus 1 vormt het openbare componistendebuut van Beethoven. Om het te kunnen publiceren werd de componist geholpen door prins Karl Lichnowsky, aan wie hij de trio’s ook opdroeg – net als later zijn beroemde ”Sonate Pathétique”.

Vanaf maat 3 van het eerste trio weet je: dit is Beethoven, met die dwarse noot. Van meet af aan had hij een eigen trant van componeren, buitengewoon inventief en hecht doortimmerd. Dat uit zich ook in de cellopartij. In de trio’s van Haydn volgt die trouw de linkerhand van de piano, maar bij Beethoven krijgt de cello een echte eigen partij toebedeeld.

En natuurlijk maakt de componist gebruik van zijn favoriete vorm, de variatiereeks, zowel in het tweede deel van opus 1 nummer 3 als in het slotdeel van opus 11. Dat laatste werk is bovendien handig geschreven: de vioolpartij kan ook door een klarinet gespeeld worden. Zoiets vergroot de omzet.

De musici van het Van Baerle Trio spelen dit met verve. Hoe virtuoos ook, ze pakken alles aan alsof het geen enkele moeite kost, zowel individueel als in het samenspel. Geen van de drie heeft de neiging zich ten koste van de anderen te profileren, maar als het nodig is spelen ze solo.

Wat er echter vooral van afspat is het speelplezier, inderdaad: Spielfreudigkeit.

Ludwig van Beethoven – Complete Piano Trios vol. 1 – Van Baerle Trio; Challenge Classics (CC 72765); € 16,99; bestellen: www.vanbaerletrio.com

Allegro, uit: Piano Trio in E-flat Major Op. 1, No. 1

Andante cantabile con Variazioni, uit: Piano Trio in C Minor Op. 1, No. 3